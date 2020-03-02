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Общество

Длинные выходные ожидают жителей России в марте

Длинные выходные ожидают жителей России с 7 по 9 марта в связи с празднованием в воскресенье 8 марта Международного женского дня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роструда. После праздничных выходных рабочая неделя будет сокращенной – с 10 по 13 марта.

Следующие длинные выходные ждут россиян 1 по 5 мая в связи с Днем труда и с 9 по 11 мая по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Также в праздничные дни россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня и 4 ноября.

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