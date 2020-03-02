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Культура

Туристы в Пскове не смогут посетить несколько памятников культурного наследия федерального значения

Погнанкины палаты. Фото: Михаил Глущенко.

До конца мая туристы, прибывающие в Псков, не смогут посетить сразу несколько памятников культурного наследия федерального значения. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, из-за реставрационных работ приезжие гости и горожане не увидят Поганкины палаты, Дом Ксендза и Художественно-ремесленную школу имени Н. Ф. Фан-дер-Флита.

Работы на всех трех объектах начались в марте 2019 года. Здесь будут выполнены не только комплексные ремонтно-реставрационные работы с восстановлением первоначального облика, также предусмотрено благоустройство прилегающей территории с применением различных видов покрытия. Будут созданы и комфортные условия для посещения музейного комплекса маломобильными группами населения.

Работы ведутся в рамках совместного проекта правительства РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России».

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