Туристы в Пскове не смогут посетить несколько памятников культурного наследия федерального значения

09:53, 02 марта 2020, ПАИ

До конца мая туристы, прибывающие в Псков, не смогут посетить сразу несколько памятников культурного наследия федерального значения. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, из-за реставрационных работ приезжие гости и горожане не увидят Поганкины палаты, Дом Ксендза и Художественно-ремесленную школу имени Н. Ф. Фан-дер-Флита.

Работы на всех трех объектах начались в марте 2019 года. Здесь будут выполнены не только комплексные ремонтно-реставрационные работы с восстановлением первоначального облика, также предусмотрено благоустройство прилегающей территории с применением различных видов покрытия. Будут созданы и комфортные условия для посещения музейного комплекса маломобильными группами населения.

Работы ведутся в рамках совместного проекта правительства РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России».