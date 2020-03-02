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Общество

Ярмарка вакансий откроется в Пскове 4 марта

4 марта с 14:00 до 17:00 в отделении областного Центра занятости населения по Пскову и Псковскому району состоится ярмарка вакансий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ярмарке примут участие ООО «Евро-Керамика Печоры», ООО «Северо-Западная инвестиционная компания», управление Росгвардии по Псковской области, пункт отбора на военную службу по контракту по Псковской области, АО «Авар», детский сад №36 «Рябинка» и другие.

На работу требуются: военнослужащие по контракту, пекарь, кухонный рабочий, менеджер по продажам, инженер-технолог, контролер отдела качества, маркировщик, слесарь-ремонтник, технолог-дизайнер, кладовщик, столяр, наладчик, уборщица производственных помещений, воспитатели.

Посетители ярмарки смогут встретиться с работодателями, подобрать варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости, получить консультации психолога и других специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации.

Ярмарка состоится в Пскове на Коммунальной, 71а в помещении отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по Пскову и Псковскому району (автобусы №№ 2, 3, 4, 6, 14, 17, 22, 25, 30, 118 до остановки «Улица Печорская»).

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