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Общество

На отсутствие мыла в туалетах школ и вокзалов пожаловалась жительница Пскова

На отсутствие мыла в туалетах общественных заведений Пскова жалуется горожанка на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«У меня в голове не укладывается элементарный вопрос: почему в школах, в бассейнах, в поликлиниках, в общественных туалетах нет элементарного мыла. Про спиртовые и антибактериальные средства промолчу, возможно, не всем «по карману». Но мыло-то!? Жидкое или кусковое можно положить? Если воруют, как часто любят утверждать, то тот же кусок мыла разрезать на две или четыре части, как вариант, и положить в мыльницу? Во всех СМИ слышим, что первая мера прфилактики от ОРВИ, гриппа и коронавируса - мытье рук. Причем чем чаще, тем лучше! А чем, простите, мыть? Реально не могу найти логического объяснения происходящему!» - возмущается псковичка.

По словам автора сообщения, лично она снабдила ребёнка жидким анибактериальным мыло и салфетками для умывания и вытирания рук. 

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