Начался ПАИ-live с Мариной Гаращенко (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко 2 марта ответит на вопросы читателей Псковского агентства информации.
В рамках прямого эфира планируется также узнать о результатах внутренней проверки по факту нарушений при организации питания пациентов Островской межрайонной больницы, о ситуации, складывающейся на Псковской станции скорой медицинской помощи.
Свои вопросы читатели могут оставить в чате прямого эфира здесь >>>.