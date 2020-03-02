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Начался ПАИ-live с Мариной Гаращенко (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко 2 марта ответит на вопросы читателей Псковского агентства информации.

В рамках прямого эфира планируется также узнать о результатах внутренней проверки по факту нарушений при организации питания пациентов Островской межрайонной больницы, о ситуации, складывающейся на Псковской станции скорой медицинской помощи.

Свои вопросы читатели могут оставить в чате прямого эфира здесь >>>.

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