Из кадетской школы Великих Лук срочно эвакуировали детей и педагогов

11:23, 02 марта 2020, ПАИ

В кадетской школе №8 в Великих Луках 2 марта прерваны занятия. Представители служб экстренного реагирования эвакуировали учеников и педагогов из здания, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Такие меры связаны с тем, что в помещении общеобразовательного учреждения обнаружена подозрительная коробка с газовым баллоном.

На месте работают сотрудники МЧС, кинологи, полиция и медики. Школа находится по адресу: Великие Луки, улица Парковая, 2.