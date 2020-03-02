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Из кадетской школы Великих Лук срочно эвакуировали детей и педагогов

В кадетской школе №8 в Великих Луках 2 марта прерваны занятия. Представители служб экстренного реагирования эвакуировали учеников и педагогов из здания, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Такие меры связаны с тем, что в помещении общеобразовательного учреждения обнаружена подозрительная коробка с газовым баллоном.

На месте работают сотрудники МЧС, кинологи, полиция и медики. Школа находится по адресу: Великие Луки, улица Парковая, 2.

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