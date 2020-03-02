Внести изменения в законы о ветеранах труда Псковской области и пенсионном страховании предложил Дмитрий Шахов

11:58, 02 марта 2020, ПАИ

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов направил в Псковское областное Собрание депутатов предложения по изменению и дополнению закона Псковской области «О ветеранах труда Псковской области» и федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» № 167-ФЗ от 15 декабря 2001 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Согласно документу, в докладах Дмитрия Шахова «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Псковской области» за предыдущие годы граждане жаловались на социальное обеспечение по возрасту и изменение пенсионного законодательства России.

По мнению омбудсмена, закон Псковской области «О ветеранах труда Псковской области» принят для обеспечения общественного признания и поощрения граждан за особый вклад в социально-экономическое, культурное развитие, воспитание, просвещение, охрану здоровья, жизни и прав граждан, иные заслуги в виде присвоения почетного звания.

«Статус ветерана – установлен государством с учетом продолжительного добросовестного труда в целях обеспечения почета и уважения в обществе. Ветераны труда являются гордостью нашей страны. Жизненный путь именно таких людей мы представляем молодому поколению, как образец правильного отношения к труду, нашему обществу и государству. Человек должен с гордостью носить это звание, быть уверенным, что находится в одном ряду с достойными гражданами нашей страны», - отмечается в письме.

При этом, как отметил Дмитрий Шахов, правовая регламентация указанных правоотношений содержит существенный пробел, позволяющий претендовать на присвоение звания «Ветеран труда Псковской области» лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость, а также лицам, имеющим трудовой стаж не менее 35 лет, в который, включается период трудовой деятельности во время отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы, что не соответствует целям данного закона. В связи с этим Псковскому областному Собранию депутатов предложено внести соответствующие изменения в региональный закон.

По мнению Уполномоченного по правам человека, совершенствование федерального закона необходимо для дополнительной защиты прав работников на пенсионное обеспечение. В частности, редлагается установить обязанность работодателя по аналогии с заработной платой, ежемесячно информировать работника о суммах страховых взносов, выплаченных в Пенсионный фонд РФ. Из-за того, что обращение граждан за назначение пенсии происходит спустя несколько десятков лет, то в практике возникают ситуации, когда работодатели-страхователи перечисляли страховые взносы за работника-застрахованного лица не за все периоды его трудовой деятельности, а, возможно, и в меньшем размере, занижая фактическую заработную плату. «Восстановить права граждан в этом случае представляется весьма сложно, а во многих случаях и просто невозможно (банкротство или ликвидация организаций, истечения срока исковой давности и т.п.)», - уверен Дмитрий Шахов.

«Учитывая, что страховые взносы уплачиваются работодателем за каждого работника, в конечном счете, будет направлено на повышение заинтересованности работника в легализации его заработной платы, а также снижает риск уклонения работодателя от уплаты указанных взносов. Установленный законом порядок создаёт дополнительный контроль со стороны граждан за обязанностью работодателя – уплачивать своевременно страховые взносы», - говорится в документе.

«Предложенное правовое регулирование объективно оправдано, обосновано и преследует конституционно значимые цели, установленные статьёй 7 Конституции России, а используемые для достижения соответствующих целей правовые средства им соразмерны», - отмечается в обращении Уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова.