На нацпроект по безопасным дорогам в Псковской области направят более 2,4 млрд рублей

11:42, 02 марта 2020, ПАИ

В этом году в Псковской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят более 2,4 млрд рублей, из них свыше 2,3 млрд рублей на региональный проект «Дорожная сеть», 96 млн рублей на проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства и 500 тысяч рублей на «Безопасность дорожного движения». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В этом году запланирован ремонт автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 124,7 км на сумму 1 млрд 646 млн рублей. Дороги отремонтируют в Усвятском, Гдовском, Псковском, Печорском, Себежском, Бежаницком, Невельском, Стругокрасненском, Дновском, Дедовичском и Плюсском районах. Всего 14 объектов ремонта, 3 из которых будут выполнены силами ГБУ ПО «Псковавтодор».

Общая протяженность ремонтируемых дорог в Псковской городской агломерации составит 29 км. В городе Пскове запланировано привести в нормативное состояние 11 км дорог на сумму 336 млн рублей. На 6 новых объектов уже заключены контракты. Кроме того, продолжаются работы на двух переходящих объектах: перекрестках улиц Яна Фабрициуса и Гражданской, Инженерной и Индустриальной. Еще один переходящий объект — дорога на кладбище «Орлецы» — сдан в эксплуатацию. Во второй половине марта подрядчики рассчитывают начать подготовительные работы по всем вновь начинаемым объектам.

В Псковском районе будет отремонтировано 4 дороги. Контракты с подрядными организациями заключены. На одном объекте уже началась вырубка деревьев и кустарников, расчистка обочин. На образовавшуюся экономию в 6,7 млн рублей объявлен еще один аукцион. Всего на ремонт дорог в рамках БКАД Псковский район получит 33,6 млн рублей.

На территории Островского района в плане ремонта 3 автодороги. По всем трем контракты заключены, на один объект уже вышел подрядчик. При благоприятных погодных условиях он готов завершить работы в июне. Сумма финансирования составит 24,1 млн рублей.

Печорский район получит на ремонт дорог по нацпроекту 34,4 млн рублей. В муниципальный контракт, который заключен с местным подрядчиком, включено 4 улицы. На сумму экономии объявлен еще один аукцион.

На дороги Палкинского района выделено 19,8 млн рублей. Контракт на ремонт дорог протяженностью 6,3 км заключен в декабре. Документация на закупку работ по дополнительному объекту на сумму экономии проходит согласование.

По итогам докладов Борис Елкин отметил положительную динамику в проведении конкурсных процедур и напомнил, что до конца марта все контракты должны быть заключены. Руководитель Комитета также обратил внимание коллег на необходимость расходования 100% средств до конца года и сообщил новое требование Министерства транспорта РФ: в этом году заключить все контракты на следующий год.

Напомним, в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» входит три региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». В 2019 году на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» было направлено 2 млрд 97 млн рублей. На эти средства было отремонтировано 171 км автодорог, в том числе 151,4 км региональных дорог и 19,9 км Псковской агломерации. Кроме того, был проведен комплекс мероприятий по безопасности дорожного движения: замена дорожных знаков, нанесение более 3,5 тыс км новой разметки, устройство барьерных ограждений, освещения, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений и другие.

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» проводилась работа по установке дополнительных камер фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В этом году на регпроект выделено 100 млн рублей. Сейчас Псковавтодор проводит исследование дорожной сети для определения мест установки рамок автоматического весогабаритного контроля

На реализацию проекта «Безопасность дорожного движения» было потрачено 500 тыс рублей. В Великих Луках создан Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в мероприятиях которого приняли участие более 3 тыс детей. В 2020 году подобный центр появится в Пскове. Финансирование составит 1 млн рублей.