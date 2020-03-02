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Жительница Псковского района фиктивно прописала у себя девятерых граждан Таджикистана

Жительница Псковского района подозревается в нарушении миграционного законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В июле 2019 года в доме в одной из деревень на территории Псковского района 38-летняя безработная местная жительница в нарушение требований миграционного законодательства фиктивно зарегистрировала девятерых граждан Таджикистана.

Женщина дала признательные показания. Проводится проверка.

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