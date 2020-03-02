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Общество

Призовой фонд всероссийского конкурса благоустройства малых городов будет удвоен

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил о решении вдвое увеличить призовой фонд конкурсов проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Об этом пишет ТАСС.

По словам Михаила Мишустина, решение о выделении 5 млрд рублей на призовой фонд конкурса дало «очень хорошие результаты». Он также рассказал, что многие населенные пункты представили интересные и достойные проекты и именно поэтому было решено продолжить конкурс и удвоить призовой фонд. Премьер выразил надежду, что конкурс станет еще одной возможностью улучшить качество жизни граждан.

Михаил Мишустин также подчеркнул, что если мегаполисы сами способны справиться с обновлением парков, скверов и набережных, то у небольших городов не всегда есть возможность сделать это самостоятельно и им необходима дополнительная помощь, в том числе из федерального бюджета. «Люди часто жалуются на отсутствие инфраструктуры в малых городах: нет ни благоустроенных мест, ни игровых площадок, ни парков, где можно погулять с детьми, поэтому невозможно остановить отток населения, не решая проблемы этих городов», - сказал он и добавил, что в этих городах «должны быть не только рабочие места» - они должны стать удобными для жителей.

По словам Мишустина, при обсуждении проектов благоустройства «очень важно слышать людей», поскольку именно они должны определять, каким образом будет меняться их город.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин пояснил, что по итогам конкурса в этом году было определено 80 победителей, однако «осталось еще большое количество прекрасных работ, которым не удалось выиграть». «Поэтому мы все-таки посчитали, что этот конкурс надо расширять», - заявил замглавы правительства. Он также отметил, что помимо двукратного увеличения призового фонда, принято также решение подвести итоги конкурса на 2021-2022 гг. «уже в этом году». Кроме того, по его словам, планируется более активно освещать проведение конкурса.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. За два года эксперты отобрали 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 регионов. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 млн до 100 млн рублей.

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