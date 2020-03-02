Молодые люди в Печорском районе получили срок за незаконное пересечение госграницы

12:23, 02 марта 2020, ПАИ

В июне 2019 года в Печорском районе за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации задержана группа лиц. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области, в ходе проведения следственных действий выяснилось, что трое молодых россиян пытались организовать канал для дальнейшего осуществления противоправной деятельности на государственной границе.

Решением Печорского районного суда молодые люди признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ), и приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца условно. Вынесенные приговоры вступили в законную силу.