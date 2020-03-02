0
14:18
В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи
13:31
Часть улицы Леона Поземского в Пскове ушла под воду
12:59
Автокран из-за перегруза столкнулся с грузовиком в Псковском районе
12:44
Рабочий упал с высоты на стройплощадке под Псковом
11:23
Из кадетской школы Великих Лук срочно эвакуировали детей и педагогов
07:36
Снег сорвался с крыши здания гордумы на инвалида-колясочника в Пскове
11:42
Хакеры взломали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области
Еще новости
Происшествия

Молодые люди в Печорском районе получили срок за незаконное пересечение госграницы

В июне 2019 года в Печорском районе за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации задержана группа лиц. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области, в ходе проведения следственных действий выяснилось, что трое молодых россиян пытались организовать канал для дальнейшего осуществления противоправной деятельности на государственной границе.

Решением Печорского районного суда молодые люди признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ), и приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца условно. Вынесенные приговоры вступили в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи
02 марта 2020
В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи
Часть улицы Леона Поземского в Пскове ушла под воду
02 марта 2020
Часть улицы Леона Поземского в Пскове ушла под воду
Автокран из-за перегруза столкнулся с грузовиком в Псковском районе
02 марта 2020
Автокран из-за перегруза столкнулся с грузовиком в Псковском районе
Рабочий упал с высоты на стройплощадке под Псковом
02 марта 2020
Рабочий упал с высоты на стройплощадке под Псковом
Из кадетской школы Великих Лук срочно эвакуировали детей и педагогов
02 марта 2020
Из кадетской школы Великих Лук срочно эвакуировали детей и педагогов
Снег сорвался с крыши здания гордумы на инвалида-колясочника в Пскове
02 марта 2020
Снег сорвался с крыши здания гордумы на инвалида-колясочника в Пскове
Хакеры взломали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области
01 марта 2020
Хакеры взломали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области 1
Мужчину сбили на Рижском проспекте в Пскове
01 марта 2020
Мужчину сбили на Рижском проспекте в Пскове

Идет загрузка...