Tele2 подвела итоги 2019 года: чистая прибыль выросла на 145%
Tele2 объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2019 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Tele2, в 2019 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:
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Выручка выросла на 14% в сравнении с 2018 годом и достигла 163,3 млрд рублей;
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Показатель EBITDA составил 65,6 млрд рублей − увеличился на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
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Показатель рентабельности EBITDA достиг 40,2%, увеличившись на 9,6 п. п. по сравнению с 2018 годом;
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Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 33,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 32,5%. Соотношение CAPEX к выручке составило 21%;
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Чистая прибыль составила 6,6 млрд рублей, увеличившись на 144,6% по сравнению с 2018 годом;
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Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 35% и достиг значения 1,8.
|
Показатель (млрд рублей)
|
2018
|
2019
|
Изменение
|
Операционная выручка
|
143,2
|
163,3
|
14%
|
EBITDA
|
43,7
|
65,6
|
50%
|
Рентабельность EBITDA, %
|
30,5%
|
40,2%
|
9,6 п. п.
|
CAPEХ
|
25,5
|
33,8
|
32,5%
|
Чистая прибыль
|
2,7
|
6,6
|
144,6%
В 2019 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей:
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Абонентская база компании на 31 декабря 2019 года составила 44,6 млн человек, увеличившись на 2,3 млн человек за год;
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Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 8,3% и составил 305 рублей;
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Годовой отток абонентов сократился на 2,6 п. п. и составил 34,8%;
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Количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 39%.
|
Показатель
|
2018
|
2019
|
Изменение
|
Абонентская база, млн
|
42,3
|
44,6
|
5,3%
|
ARPU (рубли)
|
281
|
305
|
8,3%
|
Отток (%)
|
37,5%
|
34,8%
|
(2,6 п. п.)
-
Число абонентов MVNO на сети Tele2 составило 3,75 млн человек, увеличившись за год на 2 млн пользователей (не учитываются в абонентской базе компании).
|
Показатель
|
2018
|
2019
|
Изменение
|
Абонентская база MVNO, млн
|
1,75
|
3,75
|
115%
«В 2019 году Tele2 показала опережающие рынок темпы роста выручки и увеличила прибыль в 2,5 раза, что подтверждает эффективность выбранной бизнес-стратегии. Мы фокусировались на инновационных решениях, которые предвосхищали ожидания клиентов, и продолжали активно развивать сеть. Мы предложили клиентам революционные продукты, реализовали новые подходы в рознице и обслуживании, запустили сети в Ярославской и Ивановской областях. Все это, наряду с эффективным управлением оттоком, позволяет Tele2 увеличивать свою долю на стагнирующем рынке. Наша абонентская база качественно меняется: число активных пользователей интернета в сети Tele2 выросло на рекордные 39%. Чтобы обеспечивать высокое качество при активном потреблении трафика, мы инвестировали в технологическое развитие. В 2019 году Tele2 лидировала по темпам строительства сети, вышла на второе место в отрасли по числу станций LTE и первой на рынке запустила пилотную сеть 5G. Высокие показатели удовлетворенности клиентов укрепляют нашу уверенность в дальнейшем росте бизнеса», - отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.
Tele2 использует строгую систему определения активных пользователей мобильного интернета: в компании таковыми считают абонентов, которые ежемесячно потребляют 100 Мб и более трафика в сетях 4G.