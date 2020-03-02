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Общество

Tele2 подвела итоги 2019 года: чистая прибыль выросла на 145%

Tele2 объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2019 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Tele2, в 2019 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:

Показатель (млрд рублей)

2018

2019

Изменение

Операционная выручка

143,2

163,3

14%

EBITDA

43,7

65,6

50%

Рентабельность EBITDA, %

30,5%

40,2%

9,6 п. п.

CAPEХ

25,5

33,8

32,5%

Чистая прибыль

2,7

6,6

144,6%

В 2019 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей:

Показатель

2018

2019

Изменение

Абонентская база, млн

42,3

44,6

5,3%

ARPU (рубли)

281

305

8,3%

Отток (%)

37,5%

34,8%

(2,6 п. п.)

Показатель

2018

2019

Изменение

Абонентская база MVNO, млн

1,75

3,75

115%

«В 2019 году Tele2 показала опережающие рынок темпы роста выручки и увеличила прибыль в 2,5 раза, что подтверждает эффективность выбранной бизнес-стратегии. Мы фокусировались на инновационных решениях, которые предвосхищали ожидания клиентов, и продолжали активно развивать сеть. Мы предложили клиентам революционные продукты, реализовали новые подходы в рознице и обслуживании, запустили сети в Ярославской и Ивановской областях. Все это, наряду с эффективным управлением оттоком, позволяет Tele2 увеличивать свою долю на стагнирующем рынке. Наша абонентская база качественно меняется: число активных пользователей интернета в сети Tele2 выросло на рекордные 39%. Чтобы обеспечивать высокое качество при активном потреблении трафика, мы инвестировали в технологическое развитие. В 2019 году Tele2 лидировала по темпам строительства сети, вышла на второе место в отрасли по числу станций LTE и первой на рынке запустила пилотную сеть 5G. Высокие показатели удовлетворенности клиентов укрепляют нашу уверенность в дальнейшем росте бизнеса», - отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Tele2 использует строгую систему определения активных пользователей мобильного интернета: в компании таковыми считают абонентов, которые ежемесячно потребляют 100 Мб и более трафика в сетях 4G. 

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