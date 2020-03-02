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100 тысяч рублей пропали с карты псковича после общения с мошенником

27-летнему псковичу позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного доступа к счету его банковской карты незнакомец завладел деньгами горожанина в размере ста тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках неизвестный интернет-мошенник под предлогом съёма комнаты завладел 29 тысячами рублей, принадлежащими 33-летней местной жительнице. По данному факту проводится проверка.

 

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