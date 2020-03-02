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Общество

Звезда «Универа»: Псков ­— вообще сказка

На телеканале «Звезда» в программе «Не факт» вышел сюжет «Речь Посполитая против Пскова», где ведущий, звезда сериала «Универ» Арарат Кещян рассуждает о том, как защитникам Псковской крепости удалось выстоять против огромной армии польского короля и литовского князя Стефана Батория.

На своей странице в Instagram Арарат Кещян отметил, что «Оборона Псковской крепости» — «отличная тема», а Псков — «вообще сказка».

«Осенью 1581 года к одной из самых неприступных крепостей Руси подошла огромная армия польского короля и литовского князя Стефана Батория.  Иван Грозный приказал любым способом удержать Псков — один из главных форпостов страны на западе. Защищать город встали все, кто мог держать в руках оружие. Но Стефан Баторий, который уже разорил несколько русских городов, в своей победе не сомневался...», - говорится в программе.

 

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