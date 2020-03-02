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Двухмесячный ребенок доставлен в больницу после пожара в Пскове

В Пскове в результате пожара в подъезде многоквартирного дома пострадал двухмесячный ребенок. Возгорание произошло на Ольгинской набережной, 11а, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В 12:39 на втором этаже многоквартирного дома в результате короткого замыкания выгорела электрощитовая в подъезде. На место прибыли четыре единицы техники и 14 человек, которые спасли 8 человек, в том числе одного ребенка. Площадь пожара составила не более 1 кв.м.

Пострадавшую девочку доставили в детскую областную клиническую больницу с отравлением угарным газом. О ее состоянии пока ничего неизвестно.

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