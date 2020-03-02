Льготы для пассажиров введены в автобусе по маршруту Остров – Псков

16:06, 02 марта 2020, ПАИ

В автобусе №152 по маршруту Остров – Псков были введены льготы для пассажиров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Бесплатным станет проезд для участников и ветеранов Великой Отечественной войны. На 50% скидку могут рассчитывать дети-инвалиды и инвалиды 1 группы и их сопровождающие, а также инвалиды II и III групп.

Изначально маршрутный автобус №152 был субсидируемым. Перевозчику предоставляли субсидии из областного бюджета на компенсацию затрат на перевозку льготных категорий граждан. С 1 февраля 2020 года маршрут перестал регулироваться. В связи с обращениями граждан была достигнута договоренность с индивидуальным предпринимателем о введении льготных тарифов для отдельных категорий пассажиров.