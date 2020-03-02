С 23 марта вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области

16:30, 02 марта 2020, ПАИ

С 23 марта по 21 апреля вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам регионального значения Псковской области, с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Дополнительную информацию по условиям проезда в период временного ограничения движения транспортных средств можно получить в ГБУ ПО «Псковавтодор» по адресу: Псков, улица Госпитальная, 7А.