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С 23 марта вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области

С 23 марта по 21 апреля вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам регионального значения Псковской области, с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Дополнительную информацию по условиям проезда в период временного ограничения движения транспортных средств можно получить в ГБУ ПО «Псковавтодор» по адресу: Псков, улица Госпитальная, 7А.

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