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Общество

В медиахолдинге Псковской области сменится руководство

В Государственном предприятии Псковской области «Медиахолдинг Псковской области» сменится руководство. Договор прекращен с Ириной Назаровой, которая занимала должность исполнительного директора в холдинге. В ближайшее время начальник управления по информполитике и связям с общественностью в Псковском государственном университете Ирина Федорова займет пост директора медиахолдинга, а нынешний руководитель предприятия Александр Машкарин станет ее заместителем - шеф-редактором, отвечающим за информационную политику холдинга, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На встрече с сотрудниками холдинга 2 марта Ирина Федорова заявила, что после назначения на должность директора медиахолдинга она продолжит работу в вузе, но уже в качестве советника ректора.

В состав медиахолдинга входят такие средства массовой информации как газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда - Псков», сетевое издание «Псковское агентство информации», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача. Псков». 

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