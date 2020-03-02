Избирательные комиссии Псковской области переходят на безналичный расчет

17:24, 02 марта 2020, ПАИ

Избирательные комиссии Псковской области переходят на безналичный расчет оплаты труда членов избирательных комиссий в 2020 году, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области.

4 февраля 2019 года Центральная избирательная комиссия России подписала со Сбербанком соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения был подготовлен план мероприятий («дорожная карта»), в котором подробно прописаны действия сторон по подготовке перехода на безналичный расчёт при оплате труда членов избирательных комиссий на территории всей страны. Соответствующий пилотный проект Центральной избирательной комиссии России стартовал в марте 2018 года.

Ранее заработная плата членам избирательных комиссий выплачивалась наличными. Это всегда влекло за собой дополнительные трудности в виде перевозки наличных денежных средств, а комиссии не всегда обеспечены отдельными помещениями или сейфами для хранения денег. Отмечались случаи хищения денежных средств.

Принятая мера позволит обеспечить безопасность и сохранность финансовых средств, а также исключить элемент коррупции, поскольку были факты, когда денежные средства в полном объёме до членов избирательных комиссий не доходили.

В рамках «дорожной карты» членам избирательных комиссий откроют счета и выдадут банковские карты, на которые будет зачисляться заработная плата в рамках зарплатных проектов. О готовности банковской карты Сбербанк уведомит путем смс-информирования. Услуги смс-оповещения и использования банковской карты для членов комиссий предоставляются бесплатно.

В Псковской области к реализации проекта приступили с начала 2020 года. В настоящее время председатели территориальных избирательных комиссий, которым направлена «дорожная карта», проводят соответствующую разъяснительную работу с членами ТИКов и УИКов.

Избирательная комиссия Псковской области в тесном взаимодействии работает с Псковским филиалом Сбербанка России, который оказывает всестороннюю поддержку и техническое обеспечение процессу перехода на безналичную оплату. В облизбиркоме подчеркнули, что банковская тайна и закон о персональных данных соблюдаются в точном соответствии нормативно-правовым актам.

Все члены избирательных комиссий региона — порядка 5 тысяч 700 человек — в плановом режиме перейдут на безналичную оплату труда к концу текущего года.

При возникновении вопросов по переходу на безналичную оплату труда члены избирательных комиссий могут адресовать их председателям ТИКов и областной избирательной комиссии.