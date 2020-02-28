Минспорт восстановил аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики

18:44, 02 марта 2020, ПАИ

Министерство спорта РФ восстановило аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом рассказал министр спорта Олег Матыцин, передает ТАСС.

Приказ о приостановлении действия государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики был подписан 31 января сроком до 1 марта 2020 года. Причиной послужило невыполнение со стороны ВФЛА обязанностей в сфере предотвращения допинга в спорте. 28 февраля по время внеочередной выборной конференции выбрали нового президента организации – Евгения Юрченко.

По словам Олега Матыцина, во время заседания комиссии по аккредитации было принято решение о возобновлении аккредитации.

«Надеюсь, что пути выхода из кризиса будут найдены, прежде всего касающиеся восстановления прав наших спортсменов по участию в международных соревнованиях и в дальнейшем - полного восстановления в качестве члена World Athletics», - добавил Олег Матыцин, пожелав избранному президенту удачи и успехов.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в конце 2015 года. В 2016 году российские легкоатлеты выступали на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноябре 2019 года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений для российских спортсменов.

29 января независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации в случае, если не удастся доказать невиновность по делу Данила Лысенко.