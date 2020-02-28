0
23:14
Детский хоккейный турнир в память о 6-ой роте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:53
ФОТОФАКТ: Актриса Мария Кожевникова встречается с юными спортсменками в Пскове
17:25
Михаил Ведерников: Гребная база спортшколы «Ника» в Пскове останется на прежнем месте
11:45
Великолучанин Сергей Егоров завоевал «золото» на международных соревнованиях по боксу
16:13
Псковские спортсмены завоевали медали на Первенстве и Чемпионате СЗФО по каратэ WKF
15:44
Первые соревнования по фехтованию на спортивных мечах в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09:50
Определены победители футбольного турнира «Мяч дружбы» среди команд России и Белоруссии
Еще новости
Спорт

Минспорт восстановил аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики

Министерство спорта РФ восстановило аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом рассказал министр спорта Олег Матыцин, передает ТАСС.

Приказ о приостановлении действия государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики был подписан 31 января сроком до 1 марта 2020 года. Причиной послужило невыполнение со стороны ВФЛА обязанностей в сфере предотвращения допинга в спорте. 28 февраля по время внеочередной выборной конференции выбрали нового президента организации – Евгения Юрченко.

По словам Олега Матыцина, во время заседания комиссии по аккредитации было принято решение о возобновлении аккредитации.

«Надеюсь, что пути выхода из кризиса будут найдены, прежде всего касающиеся восстановления прав наших спортсменов по участию в международных соревнованиях и в дальнейшем - полного восстановления в качестве члена World Athletics», - добавил Олег Матыцин, пожелав избранному президенту удачи и успехов.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в конце 2015 года. В 2016 году российские легкоатлеты выступали на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноябре 2019 года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений для российских спортсменов.

29 января независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации в случае, если не удастся доказать невиновность по делу Данила Лысенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Детский хоккейный турнир в память о 6-ой роте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 февраля 2020
Детский хоккейный турнир в память о 6-ой роте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ФОТОФАКТ: Актриса Мария Кожевникова встречается с юными спортсменками в Пскове
28 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Актриса Мария Кожевникова встречается с юными спортсменками в Пскове
Михаил Ведерников: Гребная база спортшколы «Ника» в Пскове останется на прежнем месте
26 февраля 2020
Михаил Ведерников: Гребная база спортшколы «Ника» в Пскове останется на прежнем месте
Великолучанин Сергей Егоров завоевал «золото» на международных соревнованиях по боксу
25 февраля 2020
Великолучанин Сергей Егоров завоевал «золото» на международных соревнованиях по боксу
Псковские спортсмены завоевали медали на Первенстве и Чемпионате СЗФО по каратэ WKF
24 февраля 2020
Псковские спортсмены завоевали медали на Первенстве и Чемпионате СЗФО по каратэ WKF
Первые соревнования по фехтованию на спортивных мечах в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 февраля 2020
Первые соревнования по фехтованию на спортивных мечах в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Определены победители футбольного турнира «Мяч дружбы» среди команд России и Белоруссии
21 февраля 2020
Определены победители футбольного турнира «Мяч дружбы» среди команд России и Белоруссии
Чемпионат по брейкингу (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16 февраля 2020
Чемпионат по брейкингу (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...