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Общество

Организацию питания в школах Палкинского района оценила сенатор Елена Бибикова

В рамках проводимой работы по организации бесплатного питания учеников 1-4 классов школ в Псковской области заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по социальной политике, член Центральной контрольной комиссии партии «Единая Россия» Елена Бибикова побывала в ряде школ Палкинского района. Сенатор встретилась с руководством образовательных учреждений, родителями, побывала в пищеблоках и оценила качество блюд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В администрациях школ рассказали о том, что в рацион детей включено необходимое количество овощей, мясных и молочных продуктов, каждый четверг — рыбный день.

На встрече с родительским активом школ Елена Бибикова подчеркнула важность общественного контроля за качеством питания детей. «Необходимо больше заинтересованности не только контролирующих органов, но и самих родителей, и общественности в качестве и безопасности питания школьников», - сказала она.

С 1 сентября 2020 года во всех школах должно быть обеспечено бесплатное горячее питание учащихся начальных классов. Соответствующее поручение дано главой государства Владимиром Путиным.

В Псковской области уже выполнен технический аудит школьных пищеблоков, формируется план дополнительных мероприятий по совершенствованию условий для организации бесплатного питания для начальной школы.

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