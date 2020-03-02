0
21:15
Комитет здравоохранения Псковской области взял на контроль все пункты пропуска через госграницу
18:29
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
17:23
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
16:55
В медиахолдинге Псковской области сменится руководство
16:30
С 23 марта вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области
15:55
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
14:18
В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи
Еще новости
Общество

Новая модель газификации регионов обсуждается в России

Модель газификации регионов в России необходимо менять. Об этом говорили участники парламентских слушаний по теме «Перспективы, темпы и проблемы газификации в субъектах Российской Федерации» в Совете Федерации, прошедших 2 марта.

С 2005 года уровень газификации в стране увеличился лишь на 15 процентов.

«Россия – крупнейшая газовая держава. По доказанным запасам газа мы занимаем первое место в мире, по объёмам производства газа – второе. Газ является важнейшим экспортным товаром и основным топливом внутри страны. Поэтому задача по обеспечению доступа граждан к «голубому топливу» должна решаться без проволочек и без отговорок. Все возможности у нас для этого есть», - заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о разработке совместно с комитетом Совета Федерации по экономической политике новой модели газификации страны, в основу легли поступившие в СФ из регионов обращения об имеющихся проблемах и предложениях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета.

Псковскую область на общественных слушаниях представляли заместитель губернатора Василий Осипов и руководитель комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко. Поднимались вопросы не только газификации территорий, но и доступности подключения к газу для потребителей, ценовой политики и финансового участия газовых компаний в строительстве газопроводов, в том числе межмуниципальных и внутрипоселковых.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Комитет здравоохранения Псковской области взял на контроль все пункты пропуска через госграницу
02 марта 2020
Комитет здравоохранения Псковской области взял на контроль все пункты пропуска через госграницу
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
02 марта 2020
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
02 марта 2020
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
В медиахолдинге Псковской области сменится руководство
02 марта 2020
В медиахолдинге Псковской области сменится руководство
С 23 марта вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области
02 марта 2020
С 23 марта вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
02 марта 2020
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи
02 марта 2020
В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи
В Пскове появилась возможность проводить обследования на коронавирус
02 марта 2020
В Пскове появилась возможность проводить обследования на коронавирус

Идет загрузка...