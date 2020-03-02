Новая модель газификации регионов обсуждается в России

20:35, 02 марта 2020, ПАИ

Модель газификации регионов в России необходимо менять. Об этом говорили участники парламентских слушаний по теме «Перспективы, темпы и проблемы газификации в субъектах Российской Федерации» в Совете Федерации, прошедших 2 марта.

С 2005 года уровень газификации в стране увеличился лишь на 15 процентов.

«Россия – крупнейшая газовая держава. По доказанным запасам газа мы занимаем первое место в мире, по объёмам производства газа – второе. Газ является важнейшим экспортным товаром и основным топливом внутри страны. Поэтому задача по обеспечению доступа граждан к «голубому топливу» должна решаться без проволочек и без отговорок. Все возможности у нас для этого есть», - заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о разработке совместно с комитетом Совета Федерации по экономической политике новой модели газификации страны, в основу легли поступившие в СФ из регионов обращения об имеющихся проблемах и предложениях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета.

Псковскую область на общественных слушаниях представляли заместитель губернатора Василий Осипов и руководитель комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко. Поднимались вопросы не только газификации территорий, но и доступности подключения к газу для потребителей, ценовой политики и финансового участия газовых компаний в строительстве газопроводов, в том числе межмуниципальных и внутрипоселковых.