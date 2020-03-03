Россиянки рассказали о желанных подарках на 8 марта

07:29, 03 марта 2020, ПАИ

Жительницы России рассказали о том, что хотели бы получить в подарок на 8 марта. Соответствующее исследование провело «Авито», передает РИА Новости.

Участие в опросе приняли более 3 тысячи мужчин и женщин старше 18 лет. В 2020 году число мужчин которые планируют поздравить женщин с 8 марта выросло по сравнению с прошлым годом до 93% (в 2019 году – 90%).

Больше всего в этот весенний праздник женщины мечтают о ювелирном украшении (41%). 40% мечтают получить в подарок косметику и парфюмерию. 31% россиянок будут рады получить подарочный сертификат, а 23% обрадуются туристическим путевкам. Гаджеты мечтают получить только 16% женщин.

Большая часть опрошенных мужчин с выбором подарка угадали. 43% мужчин планируют дарить женщинам косметику и парфюмерию, 26% подарят ювелирные украшения, а 22% - подарочные сертификаты. Самым нераспространённым подарком стала путевка или животное. Такой подарок подарят своим женщинам 2% мужчин.

35% мужчин планируют потратить на подарок от 1 до 3 тысяч рублей. 24% готовы отдать за подарок от 3 до 5 тысяч рублей. От 5 до 10 тысяч потратят 11% респондентов.