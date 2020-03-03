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Общество

Более 88 тысяч рублей получила незаконно уволенная беременная женщина в Порховском районе

В Порховском районе после вмешательства прокуратуры незаконно уволенная беременная женщина получила свыше 88 тысяч рублей, а также была восстановлена на работе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Согласно приказам руководителя ЧЛПУ «Санаторий «Хилово» женщина была сначала переведена на другую должность, а затем уволена по инициативе работодателя из-за прогула. Однако выданная в ГБУЗ ПО «Порховская межрайонная больница» справка подтвердила, что женщина на момент увольнения была беременна.

В адрес директора было внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения. Уволенная женщина была восстановлена в должности, а также получила заработную плату за период вынужденного простоя.

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