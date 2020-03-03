25 тонн кокосов из Кот-д’Ивуара не пропустили на границе в Себежском районе

09:23, 03 марта 2020, ПАИ

В Себежском районе на российско-латвийском участке государственной границы в МАПП «Бурачки» специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили ввоз 25 тонн кокосов из Республики Кот-д’Ивуар. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Кокосы везли в Москву. Специалисты выяснили, что информация о номере контейнера, заявленная в фитосанитарном сертификате Республики Кот-д`Ивуар, не соответствует сведениям, указанным в международной транспортной накладной.

В соответствии с требованиями фитосанитарного законодательства ввоз 25 тонн африканских кокосов на территорию Российской Федерации был запрещен. Перевозчиков привлекли к административной ответственности за нарушение порядка ввоза. Машину вместе с грузом вернули отправителю.