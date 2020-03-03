Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ в Псковской области ниже эпидемического порога на 48%

09:34, 03 марта 2020, ПАИ

За неделю с 24 февраля по 1 марта в Псковской области ОРВИ заболели 3 тысячи 977 человек. Заболеваемость ОРВИ ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 48,3%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

При этом в Пскове ОРВИ заболели 2 тысячи 5 человек, что ниже недельного эпидемического порога на 9,3%. За неделю госпитализировано 126 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на высоком уровне. За неделю обследовано 30 больных с признаками ОРВИ. У трёх обследуемых – А(H1N1), у трёх - А-несубтипированные ОРВИ, у трех обследуемых – А(H3N2), у восьми обследуемых – В, у четырёх обследуемых – парагрипп (1,3), у двух обследуемых – РС-вирусы.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и бронхо-легочные заболевания).

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.