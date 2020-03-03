Около 60 млн рублей направят на авиационную медпомощь в Псковской области

10:11, 03 марта 2020, ПАИ

Около 60 млн рублей направят на организацию авиационной медицинской помощи в Псковской области в 2020 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по закупкам, 2 марта был объявлен электронный аукцион по выбору соответствующего подрядчика.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 59 млн 993 тысячи 258,38 рублей. Источником финансирования выступил федеральный и областной бюджеты. Срок выполнения работ - до 31 декабря.

Подрядчику предстоит оказать авиационную медицинскую помощь населению Псковской области и доставлять пациентов (пострадавших) в медицинские учреждения Пскова и области, Москвы и Санкт-Петербурга.