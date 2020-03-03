Установить памятник воздухоплаванию в Великих Луках просит местный житель

10:03, 03 марта 2020, ПАИ

Великолучанин обратился к властям с просьбой установить памятник воздухоплаванию. Свое обращение он опубликовал на сайте губернатора Псковской области.

«Скоро будет два года, когда был поднят вопрос, чтобы поставить памятник в виде воздушного шара в честь воздухоплавания в Великих Луках», - отметил Сергей Королев, добавив, что город является столицей воздухоплавания.

Вопрос об установке памятного знака действительно поднимался еще в 2018 году в пресс-центре 23-ей Международной встречи воздухоплавателей, которая проходила в Великих Луках.

Председатель комитета культуры администрации Великих Лук Анжелика Романюк сообщила корреспонденту Псковского агентства информации, что от этой идеи не отказываются, но точные сроки реализации проекта пока что неизвестны.

«Этим вопросом сейчас занимается архитектура и инвесторы, - добавила Анжелина Романюк, отметив, что в планах установить символический знак в исторической части города. – Сейчас памятник на этапе проектирования, точное место неизвестно».