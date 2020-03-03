Четыре новых ПАЗа вышли на маршруты «Псковпассажиравтотранса»

10:09, 03 марта 2020, ПАИ

ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» закупило в лизинг четыре автобуса марки «ПАЗ Вектор Next». Транспортные средства уже вышли на линии в Себежском, Печорском, Дновском и Бежаницком районах, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В салоне автобуса установлен кондиционер, имеется 25 посадочных мест с ремнями безопасности, сиденья мягкие. Также имеется тахограф, который отслеживает режим труда и отдыха водителей, и система Глонасс. Новые ПАЗы будут использоваться на муниципальных и междугородних перевозках.

Администрация Псковской области достигла договоренности с министерством промышленности и торговли РФ о выделении денежных средств в сумме 1,2 млрд рублей из резервного фонда Минпромторга России на обновление подвижного состава ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».