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Общество

Более чем в 2 раза выросло финансирование псковских НКО

В Псковской области финансирование некоммерческих организаций, участвующих в конкурсе по предоставлению грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, выросло более чем в 2 раза. Об этом заявила руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в прямом эфире проекта ПАИ-live 3 марта.

По словам Натальи Плявинской, согласно результатам прошлого конкурса виден прирост в финансировании на 35% в сравнении с 2018 годом. Она подчеркнула, что для нее значимы эти результаты первого конкурса президентских грантов, поскольку «виден результат годовой работы». По ее словам, все кадровые ресурсы были консолидированы, все «работали как одна команда в регионе».

Кроме того, руководитель управления общественных проектов заявила, что есть все шансы выполнить установку губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в привлечении 100 млн грантовых средств, сейчас, по словам Натальи Плявинской, привлечено 38 млн рублей.

Наталья Плявинская также рассказала и о страхах общественников регистрироваться в качестве НКО. Таким организациям, по ее словам, организовали полную поддержку: от создания НКО до постановки на учеты, включая налоговый.

«Через нас прошло порядка 15 новых организаций, которые стали НКО в прошлом году», - заключила Наталья Плявинская.

21 февраля Фонд президентских грантов обнародовал результаты очередного конкурса по предоставлению грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Среди победителей — 19 НКО из Псковской области, они получат от 300 тысяч до 7 млн рублей.

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