0
22:13
Кто из псковских НКО получил поддержку Фонда президентских грантов в 2020 году: Проекты и суммы финансирования
19:59
Определены первые получатели президентских грантов в 2020 году, среди них 19 проектов из Псковской области
18:12
Договор с доставщиком квитанций прекратит Фонд капремонта Псковской области
15:13
ФОТОФАКТ: На Октябрьском проспекте в Пскове появились «танцующие фонари»
14:43
День защитника Отечества в Пскове: Какие мероприятия и где пройдут
14:01
Митинг в память о погибших 20 лет назад воинах-разведчиках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:00
В Пскове почтили память погибших 20 лет назад воинов-разведчиков
Еще новости
Общество

Определены первые получатели президентских грантов в 2020 году, среди них 19 проектов из Псковской области

Определены первые получатели грантовой поддержки президента Российской Федерации в 2020 году. 21 февраля состоялось заседание Координационного комитета, где и были озвучены результаты отбора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда президентских грантов.

Всего на конкурс поступили 9,3 тысячи проектов от 7,9 тысяч некоммерческих организаций. Гранты на общую сумму 4 092 млн рублей получат 2 017 организаций из всех 85 регионов страны.

«У нас более 2 тысяч проектов НКО признаны победителями, им выделено более 4 млрд рублей», - отметил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Средства авторы проектов получат в ближайшее время, а это значит, что реализовать намеченные мероприятия можно будет уже с 1 марта.

Лидером по количеству заявок стало направление «Сохранение исторической памяти» - поддержаны 314 проектов на сумму 763 млн рублей.

Отмечен рост количество победителей из регионов — 89,4 процента от общего количества заявок. При этом половина из них — из небольших городов и сельской местности. Около 49 процентов получателей впервые станут обладателями президентских грантов.

Среди победителей по количеству одобренных проектов лидируют: Свердловская область, Москва, Санкт-Петербург, Красноярский края, Вологодская область, Ханты-Мансийский автономный округ.

Псковская область получила поддержку 19 проектов. В их числе проект «Основы ухода на дому» Общественной организации «Псковский областной еврейский благотворительный центр «ХЭСЭД ИЦХАК» («Милосердие»), Литературно-исторический проект «Чтобы помнили…» Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей России», «Мы вместе, чтобы SOS-тояться: Поддержка подростков и молодёжи из приёмных семей в адаптации к самостоятельной жизни» от Детской деревни SOS-Псков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Определены первые получатели президентских грантов в 2020 году, среди них 19 проектов из Псковской области
21 февраля 2020
Определены первые получатели президентских грантов в 2020 году, среди них 19 проектов из Псковской области
Договор с доставщиком квитанций прекратит Фонд капремонта Псковской области
21 февраля 2020
Договор с доставщиком квитанций прекратит Фонд капремонта Псковской области
ФОТОФАКТ: На Октябрьском проспекте в Пскове появились «танцующие фонари»
21 февраля 2020
ФОТОФАКТ: На Октябрьском проспекте в Пскове появились «танцующие фонари»
День защитника Отечества в Пскове: Какие мероприятия и где пройдут
21 февраля 2020
День защитника Отечества в Пскове: Какие мероприятия и где пройдут
Митинг в память о погибших 20 лет назад воинах-разведчиках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 февраля 2020
Митинг в память о погибших 20 лет назад воинах-разведчиках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Пскове почтили память погибших 20 лет назад воинов-разведчиков
21 февраля 2020
В Пскове почтили память погибших 20 лет назад воинов-разведчиков
С помощью журналистов жительница Татарстана сумела разыскать могилу деда в Псковской области
21 февраля 2020
С помощью журналистов жительница Татарстана сумела разыскать могилу деда в Псковской области
Экскурсовод в свой профессиональный праздник: Каждому жителю России необходимо хотя бы раз в жизни побывать в Псковской области
21 февраля 2020
Экскурсовод в свой профессиональный праздник: Каждому жителю России необходимо хотя бы раз в жизни побывать в Псковской области

Идет загрузка...