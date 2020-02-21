Определены первые получатели президентских грантов в 2020 году, среди них 19 проектов из Псковской области

19:59, 21 февраля 2020, ПАИ

Определены первые получатели грантовой поддержки президента Российской Федерации в 2020 году. 21 февраля состоялось заседание Координационного комитета, где и были озвучены результаты отбора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда президентских грантов.

Всего на конкурс поступили 9,3 тысячи проектов от 7,9 тысяч некоммерческих организаций. Гранты на общую сумму 4 092 млн рублей получат 2 017 организаций из всех 85 регионов страны.

«У нас более 2 тысяч проектов НКО признаны победителями, им выделено более 4 млрд рублей», - отметил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Средства авторы проектов получат в ближайшее время, а это значит, что реализовать намеченные мероприятия можно будет уже с 1 марта.

Лидером по количеству заявок стало направление «Сохранение исторической памяти» - поддержаны 314 проектов на сумму 763 млн рублей.

Отмечен рост количество победителей из регионов — 89,4 процента от общего количества заявок. При этом половина из них — из небольших городов и сельской местности. Около 49 процентов получателей впервые станут обладателями президентских грантов.

Среди победителей по количеству одобренных проектов лидируют: Свердловская область, Москва, Санкт-Петербург, Красноярский края, Вологодская область, Ханты-Мансийский автономный округ.

Псковская область получила поддержку 19 проектов. В их числе проект «Основы ухода на дому» Общественной организации «Псковский областной еврейский благотворительный центр «ХЭСЭД ИЦХАК» («Милосердие»), Литературно-исторический проект «Чтобы помнили…» Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей России», «Мы вместе, чтобы SOS-тояться: Поддержка подростков и молодёжи из приёмных семей в адаптации к самостоятельной жизни» от Детской деревни SOS-Псков.