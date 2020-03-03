Начался прием заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов в 2020 году

11:57, 03 марта 2020, ПАИ

Прием заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов в 2020 году стартовал. Об этом сообщила руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская 3 марта во время прямого эфира из редакции Псковского агентства информации.

«Одновременно сейчас идет несколько конкурсов, - рассказала Наталья Плявинская, - До 1 апреля принимаются заявки на конкурс Росмолодежи от физических лиц, а также идет конкурс «Доброволец России», где главный критерий – возраст участника до 30 лет».

Вскоре также будет объявлен региональный конкурс для физических лиц и некоммерческих организаций.

«Хочется, чтобы региональный конкурс проходил максимально открыто», - добавила Наталья Плявинская.

В каждом конкурсе есть перечень направлений, по которому можно подавать заявку. Во всех конкурсах нельзя использовать средства на покупку недвижимости. Есть и другие ограничения, они прописаны в положениях.

По итогам первого конкурса в регионе 19 НКО получат поддержку Фонда президентских грантов.