Более 26 млн рублей предусмотрены в бюджете Калининградской области для запуска авиарейса в Псков и Самару

12:35, 03 марта 2020, ПАИ

Министерство транспорта РФ одобрило предложение Калининградской области об увеличении протяжённости субсидированных полётов из Калининграда в другие регионы с 1,5 до 2 тыс. километров. Как пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова, в бюджете региона на 2020 год предусмотрены 26,2 млн рублей субсидий авиаперевозчикам, которые запустят рейсы в Самару и Псков.

По словам главы региона, есть уверенность, что в ближайшее время будут внесены соответствующие поправки в постановление правительства о субсидировании региональных перевозок. Он также рассказал, что около 40% протяжённости субсидированных полётов из Калининграда проходит над территориями европейских стран, что ограничивает возможность расширять сеть авиаперевозок.

«В силу нашей географии получается, что мы порядка 600 км из 1,5 тыс. км летим над территориями иностранных государств, преодолевая разрыв с основной территорией РФ, и эти километры, по сути, идут в зачет субсидированного маршрута, что сужает круг российских аэропортов, до которых мы можем долететь, воспользовавшись этой мерой поддержки со стороны Минтранса», — отметил Антон Алиханов.

В январе президент Владимир Путин поручил правительству сделать перелеты по стране для жителей Калининградской области доступнее. Варианты должны были внести до 1 февраля. Калининградские власти предложили увеличить протяженность субсидированных перелетов с учётом географического положения региона, окруженного территориями европейских стран.

О полетах в Псков была достигнута договоренность с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.