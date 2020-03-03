Потепление климата приведет к изменению системы управления лесами в России

12:12, 03 марта 2020, ПАИ

Систему управления лесами в России планируется приспособить к происходящим климатическим изменениям. Как пишет ТАСС, об этом заявила курирующая национальный проект «Экология» вице-премьер России Виктория Абрамченко на совещании по развитию лесного хозяйства 3 марта.

Она отметила, что необходимо приступить к реализации региональных планов по адаптации ведения лесного хозяйства к аномальным погодным явлениям.

«Мы должны изменить систему управления и планирования лесами в условиях нарастающих климатических изменений. Не заниматься ликвидацией ЧС, а быть готовыми и действовать на опережение», — пояснила Виктория Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что лесная тема становится все более актуальной в рамках реализации целей Парижского соглашения. «Климатические изменения очевидны не только для ученых», — добавила она.