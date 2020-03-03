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Общество

По материалам журналистских расследований следственный комитет возбудил более 400 дел в России

По материалам журналистских расследований в 2019 году в России было возбуждено 436 уголовных дел. Об этом рассказал председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

«Не оставались без внимания и сообщения СМИ», - отметил Александр Бастрыкин.

Данная тема была поднята во время расширенного заседания коллегии ведомства, в котором также принял участие заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, главы ФСБ, МВД, генпрокурор РФ. В рамках заседания обсуждались итоги работы ведомства за 2019 год и ставились задачи на 2020 год, сообщает РИА Новости.

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