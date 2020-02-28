Великолучанка стала третьей на «Лыжне России» в Тверской области
Великолучанка Наталья Фомичёва стала третьей на «Лыжне России - 2020» в Тверской области. Как сообщает vot69.ru, жительница Великих Лук завоевала «бронзу» среди женщин старшего возраста на дистанции 2,5 км.
В забегах регионального этапа XXXVIII всероссийской массовой гонки приняли участие более 4 тысяч человек. Массовый старт состоялся в деревне Большое Гришкино Калининского района.
В рамках «Лыжни России» были организованы забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий. Прошли и семейные старты. На трассу вышли дети, взрослые, ветераны спорта и люди с ограниченными возможностями здоровья.