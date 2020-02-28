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Спорт

Великолучанка стала третьей на «Лыжне России» в Тверской области

Фото со страницы Натальи Фомичёвой "ВКонтакте"

Великолучанка Наталья Фомичёва стала третьей на «Лыжне России - 2020» в Тверской области. Как сообщает vot69.ru, жительница Великих Лук завоевала «бронзу» среди женщин старшего возраста на дистанции 2,5 км.

В забегах регионального этапа XXXVIII всероссийской массовой гонки приняли участие более 4 тысяч человек. Массовый старт состоялся в деревне Большое Гришкино Калининского района. 

В рамках «Лыжни России» были организованы забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий. Прошли и семейные старты. На трассу вышли дети, взрослые, ветераны спорта и люди с ограниченными возможностями здоровья.

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