Три улицы отремонтируют в Острове в рамках нацпроекта

14:04, 03 марта 2020, ПАИ

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Острове отремонтируют три улицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Одним из объектов станет автомобильная дорога по улице Пригородной, протяженностью 787 метров. В рамках ремонта будет выполнено фрезерование старого покрытия на глубине до 5 см, устройство и выравнивающего и верхнего слоев покрытия на дороге и съездах, а также ремонт колодцев, укрепление обочин щебнем и т.д. На эти цели предусмотрено 9,8 млн рублей.

На улице Балтийской также проведут ремонт 650 метров. На этой дороге расчистят полосу отвода от деревьев и кустарника, углубят и прочистят кювет. На асфальтном участке дороги устроят выравнивающий и верхний слои покрытия и укрепят обочины. Ремонт коснется также и съездов к домам, установят сигнальные столбики, нанесут разметку. По контракту на выполнение этих работ уйдет порядка 12 млн рублей.

Третьим объектом стала улица Рымара, 200 метров которой также будут отремонтированы. В рамках контракта срежут дорожное покрытие и выполнят устройство выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетона, проведут демонтаж старых и укладку новых плит покрытия. Кроме того, проведут асфальтирование пешеходных дорожек и тротуаров, заменят бортовой камень. На эти цели направят порядка 2,3 млн рублей.

Все объекты должны быть отремонтированы к 1 августа 2020 года.