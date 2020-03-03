ФОТОФАКТ: На Ольгинском мосту в Пскове начался ямочный ремонт
На Ольгинском мосту в Пскове начался ямочный ремонт. Положительные температуры позволили рабочим приступить к фрезерованию и частичной замене дорожного полотна. Сейчас работы ведутся на полосе по направлению движения в сторону Завеличья, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова