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Общество

ФОТОФАКТ: На Ольгинском мосту в Пскове начался ямочный ремонт

На Ольгинском мосту в Пскове начался ямочный ремонт. Положительные температуры позволили рабочим приступить к фрезерованию и частичной замене дорожного полотна. Сейчас работы ведутся на полосе по направлению движения в сторону Завеличья, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

  • Ямочный ремонт Ольгинского моста
    Фото: Дарья Хваткова
  • Ямочный ремонт Ольгинского моста
    Фото: Дарья Хваткова
  • Ямочный ремонт Ольгинского моста
    Фото: Дарья Хваткова
  • Ямочный ремонт Ольгинского моста
    Фото: Дарья Хваткова
  • Ямочный ремонт Ольгинского моста
    Фото: Дарья Хваткова
  • Ямочный ремонт Ольгинского моста
    Фото: Дарья Хваткова
  • Ямочный ремонт Ольгинского моста
    Фото: Дарья Хваткова

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