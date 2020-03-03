Введение штрафов за отказ инвалидам в доступе к услугам поддержала «Единая Россия»

15:03, 03 марта 2020, ПАИ

Фракция «Единая Россия» поддержала введение штрафов за отказ инвалидам в доступе к услугам. Законопроект был принят во втором чтении, сообщили Псковскому агентству информации в партии «Единая Россия».

Законопроект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым вводятся штрафные санкции для должностных и юридических лиц за отказ в доступе к услугам и товарам для социально уязвимых категорий населения, в том числе инвалидов и пожилых людей. Документ был принят, набрав 395 голосов поддержки. В окончательном третьем чтении законопроект предложен к рассмотрению 5 марта.

Член комитета нижней палаты по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров отметил, что к законопроекту поступило 7 поправок, все они рекомендуются комитетом к принятию.

«Они касаются увеличения ответственности, штрафов в отношении должностных и юридических лиц», - добавил Зариф Байгускаров.

Говоря о размере штрафов, речь шла о 30-50 тысячах рублей для должностных лиц. Юридические лица вынуждены будут отдать за нарушения от 300 до 500 тысяч рублей.