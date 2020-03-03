Недовольная сельчанка разбила топором автомобили и окна администрации в Смоленской области
Пять окон администрации Прудковского сельского поселения в Смоленской области и стекла припаркованных у здания двух автомашин разбила топором женщина, недовольная работой местных чиновников.
Как пишет РИА Новости, инцидент произошел в конце февраля, сейчас в соцсети попало видео инцидента. 34-летняя местная жительница крушила служебный автомобиль, автомашину одной из сотрудниц и окна администрации на глазах у муниципальных служащих. Выходить они на улицу не стали. Снимали на телефон действия женщины из окон.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).