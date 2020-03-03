Охотники определят сроки весеннего отстрела птиц в Псковской области

16:11, 03 марта 2020, ПАИ

Охотники установят единый десятидневный срок весенней охоты на пернатую дичь в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по природным ресурсам и экологии, предложения о датах собираются путем голосования в группе комитета в социальной сети «ВКонтакте» до 10 марта включительно.

Решение о запуске голосования было принято в связи с теплой зимой и возможной ранней миграцией водоплавающей дичи и вальдшнепа, а также ранним периодом токования глухарей и тетеревов.

Комитет привел возможные даты единого десятидневного срока весенней охоты в регионе: с 28 марта, с 4 апреля или с 11 апреля.

В настоящее время в Великолукском, Красногородском, Куньинском, Локнянском, Невельском, Новосокольническом, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Себежском и Усвятском районах сроки весенней охоты на птиц установлены с 11 апреля. А в Бежаницком, Гдовском, Дедовичском, Дновском, Новоржевском, Плюсском, Псковском и Стругокрасненском районах — с 18 апреля.

Предложение, получившее большинство голосов, направят для утверждения губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.