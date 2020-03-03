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Бесплатные тренировки и дегустацию фитнес-напитков организует клуб S-Fitness в День открытых дверей

Бесплатные тренировки и дегустацию фитнес-напитков организует клуб S-Fitness в День открытых дверей 4 марта, сообщила Псковскому агентству информации управляющая клубом Ирина Гаевская.

Бесплатные групповые занятия начнутся в клубе в 19:00 и продлятся до 20:30. Сначала состоится силовой класс под руководством Ирины Томшаковой, а энергичной зумбе новых гостей клуба научит Анна Андреева. Завершится спортивный марафон укреплением мышц поясницы и спины на пилатесе вместе с Татьяной Пучкиной.

«Каждое групповое направление будет начинаться с небольшой презентации от тренера: где-то это будет подробный разбор упражнений, а где-то небольшая танцевальная зарисовка от тренера и действующих клиентов клуба», - уточнила Ирина Гаевская.

Затем все пришедшие на тренировку смогут продегустировать напитки со жиросжигающей добавкой L-карнитин и изотонические напитки, восстанавливающие минеральный баланс после физических нагрузок. Также в фитнес-баре можно будет попробовать протеиновые коктейли и полезные батончики со злаками и сухофруктами.

Записаться на мероприятие можно по телефону (8112) 55-77-75. Осталось всего 10 мест. Вход стоит 250 рублей, а если вы приведёте подругу, сможете попасть на День открытых дверей бесплатно.

Адрес клуба: Псков, улица Рокоссовского, 16, второй этаж торгового центра «Сфера».

К тому же в клубе S-Fitness стартовала самая выгодная фитнес-акция этой весны. До 5 марта любая девушка может купить клубную карту на 3 месяца посещения тренировок всего за 5 тысяч 257 рублей.

Помимо собственно карты её владелица получит сразу три бонуса: бесплатную персональную трнеровку, возможность «замораживать» карту на 14 дней, а значит отправиться в отпуск на майские без потери срока абонемента, и возможность дважды бесплатно привести на тренировку подругу. Если решите приобрести клубную карту вместе с подругой, то обеим гарантирована дополнительная скидка. К бронированию осталось только пять карт.

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