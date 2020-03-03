Более 20 человек погибли на дорогах Псковской области с начала 2020 года

16:41, 03 марта 2020, ПАИ

22 человека погибли на дорогах Псковской области с 1 января по 2 марта 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».

Всего произошло 159 учётных дорожно-транспортных происшествий, в которых 111 человек получили травмы различной степени тяжести. В числе дорожных аварий — 33 наезда на пешеходов (8 погибло и 24 травмированы).

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения, быть бдительными на дорогах и не допускать аварийных ситуаций. Пешеходам особое внимание необходимо уделять наличию на одежде светоотражающих элементов. Если они не предусмотрены производителями, то их можно выполнить самостоятельно.