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Общество

Управление образования Пскова: Массового закрытия школ на карантин из-за ОРВИ не будет

В Пскове не ожидается массового закрытия школ на карантин из-за ОРВИ. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

По ее словам, все профилактические меры дали заметный результат. «Сегодня в Пскове закрыт 1 класс в одной школе (школа №8 — ПАИ). Мы прогнозируем, что всплеска не должно быть, массового закрытия не будет», - заверила Анна Кузыченко.  

Кроме того, она добавила, что этот год в Пскове «прошел лучше»: дети не «выпали» из учебного процесса, а весенние каникулы не пришлось передвигать на более поздний срок. 

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