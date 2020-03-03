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Общество

10 млрд рублей выделил Минздрав на выдачу пациентам с инсультом бесплатных лекарств

10 млрд 150 млн рублей выделило министерство здравоохранения России на бесплатную выдачу лекарств амбулаторным пациентам, которые перенесли инфаркт, инсульт, ангиопластику коронарных артерий со стентированием или операцию аортокоронарного шунтирования. Такая мера будет действовать в рамках стартовавшей в этом году соответствующей федеральной программы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. 

Отмечается, что 23 лекарственных препарата будет возможно получить бесплатно в течение года. В проект включены 84 региона страны. В ведомстве добавили, что бесплатное лекарственное обеспечение позволит снизить риск осложнений и повторных сердечно-сосудистых заболеваний.

В России в январе 2020 года от заболеваний сердца и сосудов умерли 77 тыс. 93 человека - на 9,4% меньше, чем за тот же период 2019 года.

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