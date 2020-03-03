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Общество

В 2021 году в Псковской области откроют музей-диораму в честь Ледового побоища

В 2021 году в Псковской области на берегу Чудского озера в деревне Самолва откроют музей-диораму, посвящённую сражению дружины Александра Невского с немецкими рыцарями Тевтонского ордена. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на первого вице-губернатора региона Веру Емельянову.

В рамках национального проекта «Культура» Российскому военно-историческому обществу (РВИО) предоставлена субсидия на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Одной из задач проекта как раз и является создание памятных мест, связанных с военной историей России. 

«Над проектом здания работает группа архитекторов и художников, в том числе из Российской Академии художеств, привлеченная Олегом Титберией [председатель регионального отделения РВИО в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - ПАИ]. Планируется, что работа над проектом будет завершена к апрелю 2020 года. В начале 2021 года здание должно быть построено и оформлено соответствующим образом. Главный художник «Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи» Министерства обороны РФ Евгений Емельянов закончил работу над холстом диорамы, посвященной исторической битве. Он работал над ним ровно десять лет. Площадь живописи - 60 квадратных метров», - уточнила Вера Емельянова.

Пока полотно закреплено на каркасе, но вскоре вокруг выстроится трехмерное продолжение живописного полотна - бутафорский снег, лёд, фигуры рыцарей и русских воинов, кусты и камни. Таким образом, планируется достичь эффекта вовлечённости зрителя в происходящее на полотне.

В перспективе в Псковской области намерены создать федеральный музей-заповедник «Ледовое побоище». «Открытие диорамы может стать важным импульсом, который позволит вернуться к рассмотрению вопроса на уровне Министерства культуры о создании федерального музея-заповедника «Ледовое побоище» и на его основе поля ратной славы России», - подытожила Вера Емельянова.

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