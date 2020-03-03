Глава Пскова о падении снега с крыши гордумы на инвалида: Информация преувеличена (ВИДЕО)

18:18, 03 марта 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская прокомментировала происшествие на улице Некрасова — на женщине с инвалидном кресле упал снег с крыши Псковской городской Думы. Частично снежная масса задела ноги женщины, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Я разговаривала с Игорем Дудоровым [сопровождающее лицо — ПАИ] по описанным Дмитрием Егоровым [автор поста в социальных сетях — ПАИ] фактам, произошедшим вчера, спросила о самочувствии Любови Михайловны Авериной [пострадавшая — ПАИ], под ноги которой действительно упал снег с крыши. Никаких претензий ни у Игоря Дудорова, ни у Любови Авериной ни ко мне, ни к городской Думе нет», - сообщила Елена Полонская.

По ее словам, были запрошены записи с камер видеонаблюдения, «где отчетливо видна реальная картина произошедшего». «И могу с уверенностью сказать, что информация, описанная Дмитрием Егоровым, – преувеличена», - добавила глава города.

Она заявила, что по данному факту будет проведена внутренняя проверка, женщине и сопровождавшему принесены извинения. «Ответственности все равно мы с себя не снимаем», - добавила Елена Полонская.

На данный момент выяснилось, что проведении последнего ремонта кровли на здании гордумы не была установлена часть снегозадержателей. «В ближайшее время в ходе проведения внутренней проверки будет выяснено – почему снегодержатели не были установлены в должном количестве и были ли они надлежащего качества», -подчеркнули в пресс-службе муниципалитета.