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Общество

Псковский губернатор назвал развитие сельхозкооперации приоритетным направлением

Фото Дарьи Хватковой

Приоритетным направлением назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников развитие сельскохозяйственной кооперации в связи с большим разбросом населенных пунктов. Об этом глава региона сообщил на встрече с предпринимателями 3 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор отметил, что в программе министерства сельского хозяйства России «Приоритетное развитие сельских территорий» «зашиты» интересные предложения, которые связаны с развитием инфраструктуры в селах.

Михаил Ведерников подчеркнул, что стоит важная задача – удержать тех, кто работает на земле, а также создать условия для того, чтобы в сёла Псковской области приезжали работать люди из других регионов.

«Мы видим, что к нам уже с севера приезжают, из Петербурга, Москвы и других городов. К сожалению, чаще всего, это не молодежь. Но это люди, уставшие от больших городов», – пояснил глава региона.

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