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Общество

Поправку к Конституции с упоминанием Бога поддержал комитет Госдумы

Предложенную президентом России Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в Конституции с упоминанием Бога поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, пишет ТАСС.

Поправку, которая станет частью новой статьи 67.1, предлагается добавить в главу 3 Конституции России. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», - отмечается в тексте поправки.

В поддержанной комитетом поправке также указано, что Российская Федерация «чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды», а «умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Также указывается, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации». 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России состоится 22 апреля.

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