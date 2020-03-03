Псковские пловцы установили рекорд России в эстафетном плавании

22:18, 03 марта 2020, ПАИ

Пловцы и выпускники псковской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» установили рекорд России в эстафетном плавании в рамках международных соревнований по спортивному зимнему плаванию «Кубок большой Невы». Об этом сообщил псковский спортсмен и участник эстафетной команды Марк Мордовцев.

«Наша команда смогла опередить рекорд России всего на 0,06 сотых в составе эстафеты: Артур Мордовцев, Марк Мордовцев, Каролина Мордовцева и рекордсмен мира Андрей Грауле. Этим же составом, но с Георгием Мотином, мы второй год подряд стали обладателями «Большого кубка». Не перестаю восхищаться мужеством Каролины, которая впервые приняла участие в соревнованиях в ледяной воде и показала высокие результаты», - рассказал Марк Мордовцев.

В международном турнире приняли участие 236 спортсменов из 12 стран мира. Температуры воды составляла всего 1 С° при температуре воздуха -5 С°.